انت الان تتابع هاني أبوريدة يبحث "بنفسه" عن مدرب الأهلي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى محمود ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٥ ص

في مفاجآة جديدة بدأ هاني ابوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رحلة البحث عن مدير فني أجنبي جديد لا ليتولى تدريب أحد المنتخبات الوطنية، بل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. هاني أبوريدة قام بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في المستشفى بألمانيا مؤخراً وبصحبته محمد كامل رئيس شركة بريزينتيشن للإطمئنان عليه، بعد الجراحة التي أجراها الأخير، وخلال الجلسة قطع هاني أبوريدة وعداً على نفسه لرئيس الأهلي بمنحه هدية تتمثل في ترشيح مدرباً عالمياً يتولى تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، لإمتلاكه العديد من السير الذاتية الخاصة بالمدربين.

رئيس الاتحاد أكد للخطيب أنه مازال لديه السير الذاتية الخاصة بالمدربين الذين تم ترشيحهم لتدريب المنتخب، قبل التعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري. وبارك وعد أبوريدة، محمد كامل الذي وعد هو الآخر رئيس الأهلي بتحمل جزء من راتب المدرب الأجنبي بصفته راعي النادي. الدور الذي يلعبه ابوريدة مع الخطيب هو نفسه الذي