انت الان تتابع هاني أبوريدة يبحث "بنفسه" عن مدرب الأهلي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى محمود ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٥ ص
في مفاجآة جديدة بدأ هاني ابوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رحلة البحث عن مدير فني أجنبي جديد لا ليتولى تدريب أحد المنتخبات الوطنية، بل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. هاني أبوريدة قام بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في المستشفى بألمانيا مؤخراً وبصحبته محمد كامل رئيس شركة بريزينتيشن للإطمئنان عليه، بعد الجراحة التي أجراها الأخير، وخلال الجلسة قطع هاني أبوريدة وعداً على نفسه لرئيس الأهلي بمنحه هدية تتمثل في ترشيح مدرباً عالمياً يتولى تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، لإمتلاكه العديد من السير الذاتية الخاصة بالمدربين.
رئيس الاتحاد أكد للخطيب أنه مازال لديه السير الذاتية الخاصة بالمدربين الذين تم ترشيحهم لتدريب المنتخب، قبل التعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري. وبارك وعد أبوريدة، محمد كامل الذي وعد هو الآخر رئيس الأهلي بتحمل جزء من راتب المدرب الأجنبي بصفته راعي النادي. الدور الذي يلعبه ابوريدة مع الخطيب هو نفسه الذي
وبارك وعد أبوريدة، محمد كامل الذي وعد هو الآخر رئيس الأهلي بتحمل جزء من راتب المدرب الأجنبي بصفته راعي النادي.
الدور الذي يلعبه ابوريدة مع الخطيب هو نفسه الذي سبق ولعبه المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، عندما كانت العلاقة طيبة بينه وبين رئيس الأهلي، حيث أدار بنفسه ملف البحث عن المدرب الأجنبي ورشح وقتها الأرجنتيني رامون دياز وبيلسا وسباليتي وهيدنيك وكارل ياروليم، قبل أن يتعاقد الخطيب مع كارتيرون الذي كان يعمل في الدوري الأمريكي، ولم يحققنتائج طيبة منذ فوزه ببطولة أفريقيا مع مازيمبي الكونغولي ، واضطر الأهلي لإقالته مؤخراً بعد 5 أشهر من تعيينه بعد خسارة بطولة أفريقيا والبطولة العربية.
شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يبحث "بنفسه" عن مدرب الأهلي الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .