قبل انتقاله للأهلي.. أرقام رحلة «غزال» مع الاحتراف

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لاعب ارتبط أسمه طوال الفترة الماضية بالانتقال للأهلي عقب ظهوره مجددا مع المنتخب الوطني، وأنهى علي غزال تعاقده مع نادي فانكوفر وايتكابس بالتراضي.. فهل سينتقل للأهلي؟

ارتبط اسم الدولي المصري علي غزال بالانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وأعلن غزال مساء الاثنين بشكل رسمي رحيله وعدم استكمال عقده مع نادي فانكوفر وايتكابس الأمريكي، وودع جماهير النادي عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام». وكشفت مصادر بالأهلي في تصريحات لـ«التحرير»، أن اللاعب وقع علي عقود انضمامه للمارد الأحمر خلال تواجده في معسكر المنتخب المصري الأخير قبل مواجهة تونس. وتابع المصدر أن اللاعب عاد إلى أمريكا عقب مباراة المنتخب الوطني مع تونس من أجل إنهاء كافة الإجراءات القانونية والحصول على الاستغناء بشكل رسمي.

علي غزال ظهر بمستوى جيد مع فريقه الأمريكي، وهو ما جعله أحد العناصر الرئيسية مع المنتخب الوطنى بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، والذي اعتمد عليه خلال مباراتي النيجر وأي سواتيني. في التقرير التالي تستعرض لكم «التحرير» أرقام علي غزال خلال رحلته الاحترافية. بدأ علي غزال مشواره الاحترافي

علي غزال ظهر بمستوى جيد مع فريقه الأمريكي، وهو ما جعله أحد العناصر الرئيسية مع المنتخب الوطنى بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، والذي اعتمد عليه خلال مباراتي النيجر وأي سواتيني.في التقرير التالي تستعرض لكم «التحرير» أرقام علي غزال خلال رحلته الاحترافية. بدأ علي غزال مشواره الاحترافي مع فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي بعد أن انتقل له من فريق وادي دجلة عام 2013 في صفقة قدرت قيمتها بـ40 ألف يورو، وخاض اللاعب صاحب الـ26 عاما 123 مباراة بقميص الفريق البرتغالي فى جميع المسابقات، سجل هدفين وصنع مثلهما، وحصل على 30 بطاقة صفراء بجانب بطاقة وحيدة حمراء، ورحل في صيف 2017 بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية البرتغالي. غزال مع جوازو زهيتشنج غزال مع جوازو زهيتشنج انتقل غزال في شتاء 2017 إلى فريق جوازو زهيتشنج الصينى مقابل 2 مليون و600 ألف يورو، واحتل المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي فريق جوازو زهيتشنج الصينى، خلف الهولندي تشارون شيري صاحب الـ4.5 مليون يورو، لكنه لم يشارك مع الفريق الصيني في أي مباراة ورحل عنه بعد 6 أشهر فقط، بسبب لوائح كرة القدم الصينية الجديدة التي تنص على تقليل عدد اللاعبين الأجانب لتنتهي تجربته سريعا في دوري الصيني. مع فانكوفر وايتكابس مع فانكوفر وايتكابس في صيف 2017، وقع غزال لفريق فانكوفر وايتكابس الأمريكي في صفقة انتقال حر، وخاض مع فريقه الجديد 36 مباراة تلقى خلالها 3 بطاقات صفراء، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف. مع المنتخب الوطني مع المنتخب الوطني بداية مشوار علي غزال مع المنتخب الوطني الأول جاءت مع تولي شوقي غريب المهمة الفنية للفراعنة عام 2014، وخاض بقميص منتخب مصر 7 مباريات، جاءت 4 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، و3 مباريات ودية. أول مباراة دولية لعلي غزال كانت أمام منتخب البوسنة والهرسك في مباراة ودية، حيث فاز المنتخب الوطني بهدفين دون رد، عام 2014، وشارك غزال في المباراة بالكامل. ثاني ظهور لغزال كانت في ودية منتخب مصر أمام تشيلي الودية، وخسرها الفراعنة بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. ثالث ظهور لغزال كانت في ودية منتخب مصر أمام منتخب جاميكا الودية، وتعادل المنتخبان بهدفين لكل منهما. رابع ظهور كان أول ظهور رسمي للدولي المصري علي غزال، حيث شارك في مباراة السنغال بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015 وخسرها الفراعنة بهدفين دون رد. خامس ظهور لعلي غزال كان أمام المنتخب التونسي، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015 وخسرها الفراعنة بهدف دون رد. ثم تغيب علي غزال من بعدها عن المشاركة طوال الفترة الماضية، بعد إقالة شوقي غريب وتولى بعدها الأرجنتيني هيكتور كوبر تدريب الفراعنة في 2015. الظهور السادس لعلي غزال جاء بعد تولي المكسيكي خافيير أجيري تدريب منتخب مصر، وشارك لاعب نادي فانكوفر وايتكابس السابق بمباراة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 وفاز الفراعنة بسداسية نظيفة. الظهور الدولي السابع لغزال جاء في مباراة أي سواتيني بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 وفاز الفراعنة بأربعة أهداف مُقابل هدف.

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