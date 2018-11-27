انت الان تتابع أوباما: روح الزمالك كلمة السر.. وأحترم جهاز المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٤ ص

قال يوسف أوباما، لاعب وسط نادي الزمالك، إن الروح التي تحلى بها لاعبو فريقه أمام الجونة، كان لها دور كبير في الفوز الذي تحقق مساء الاثنين، بثلاثة أهداف نظيفة، موضحًا أن الروح الطيبة بين اللاعبين نتاج لمنظومة العمل داخل النادي. وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الاثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 32 نقطة يتصدر بهم جدول المسابقة بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأشار أوباما، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة لقناة «ON sport»، إلى أن تأخر تحقيق الفوز في بعض المباريات يؤكد أن هناك روح داخل الفريق بين جميع اللاعبين. وتابع: «هناك نظام داخل الفريق يسير عليه جميع اللاعبين في الفريق، والجهاز الفني بقيادة جروس يحاول تحقيق التوازن داخل الملعب