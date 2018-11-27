لافروف يتهم أوكرانيا بالاستفزاز ويحذِّر من "نقطة اللاعودة"

دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، عن ردّ بلاده على السفن الأوكرانية التي اقتربت من حدودها، ووصفه بأنه رد فعل على "استفزاز".

وأطلقت القوات الروسية طلقات نارية تحذيرية على السفن الأوكرانية في خليج كيرتش، بالقرب من الحدود الروسية، ثم احتجزتها في حادث وقع مطلع هذا الأسبوع .

وقال لافروف: "كان هذا بالتأكيد استفزازًا انتهك السيادة الروسية، داعيًا الجهات الغربية الراعية لأوكرانيا لتهدئة الموقف.

وفي تعليقات منفصلة، حذّر لافروف من احتمال تجاوز "نقطة اللاعودة" بين روسيا والغرب.