أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين، وقتل شخص، إثر عملية دهس نفذها مجهول بالقرب من مستوطنة عتصيون ببيت لحم. بحسب ما ذكرته شبكة "يورونيوز". وقالت الشبكة: إن السيارة المستخدمة يقودها مجهول، دهست مجموعة من الجنود الإسرائيليين، ما نتج عنه وقوع ثلاث إصابات وصفت بالطفيفة، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص على سائق السيارة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس ببيت لحم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .