شكرا لقرائتكم عفت عنه الإمارات.. بريطاني متهم بالتجسس يغادر لبلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توجه الأكاديمي البريطاني، #ماثيو_هيدجز، إلى بلاده الثلاثاء عقب عفو #الإمارات عنه، بعد أن أصدرت عليه حكما بالسجن المؤبد جراء إدانته بالتجسس.
وقالت الإمارات إنها عفت عن هيدجز بعد فيديو يظهر فيه وهو يعترف بأنه عضو بوكالة المخابرات البريطانية (إم.آي6). و من جانبها، نفت بريطانيا أنه جاسوس ورحبت بالعفو.
وأفاد تقرير إعلامي من مدينة #دبي أن هيدجز استقل رحلة إلى لندن.
وكان هيدجز، طالب الدكتوراة بجامعة "درم" الذي يبلغ من العمر 31 عاما، محتجزا منذ الخامس من مايو/ أيار عندما ألقت السلطات الإماراتية القبض عليه في مطار دبي الدولي بعد زيارة استغرقت أسبوعين.
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