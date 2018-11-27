شكرا لقرائتكم عفت عنه الإمارات.. بريطاني متهم بالتجسس يغادر لبلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توجه الأكاديمي البريطاني، #ماثيو_هيدجز، إلى بلاده الثلاثاء عقب عفو #الإمارات عنه، بعد أن أصدرت عليه حكما بالسجن المؤبد جراء إدانته بالتجسس.

وقالت الإمارات إنها عفت عن هيدجز بعد فيديو يظهر فيه وهو يعترف بأنه عضو بوكالة المخابرات البريطانية (إم.آي6). و من جانبها، نفت بريطانيا أنه جاسوس ورحبت بالعفو.

وأفاد تقرير إعلامي من مدينة #دبي أن هيدجز استقل رحلة إلى لندن.

وكان هيدجز، طالب الدكتوراة بجامعة "درم" الذي يبلغ من العمر 31 عاما، محتجزا منذ الخامس من مايو/ أيار عندما ألقت السلطات الإماراتية القبض عليه في مطار دبي الدولي بعد زيارة استغرقت أسبوعين.