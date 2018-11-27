شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صناعة البرلمان: زيارة ولى العهد السعودى القاهرة تعزز تعاون البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء ناجى عبد الرحيم وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية للقاهرة ، تأتى تأكيدا على قوة العلاقات المشتركة بين الجانبين، موضحا أنه الزيارة تأتى فى إطار تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات حيث أن من المرتقب توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة التى تعزز من قوة البلدين.

وأضاف "ناجى " فى تصريح لـ" الخليج 365" أن موقف مصر والسعودية ثابت وفى اتجاه واحد منذ قديم الزمن وحتى إعلانهم المشترك رفض الإرهاب الذى يهدد المنطقة ، والدخول فى التحالف العربى لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دول الشر قطر وتركيا ،فضلا عن التضامن مع مصر فى جميع قضاياها الإقليمية .

وتابع عضو مجلس النواب، نرحب بولى العهد السعودى فى بلده الثانى مصر ، مؤكدا أن محمد بن سلمان يقود حاليا نهضة حضارية فى المملكة العربية السعودية.