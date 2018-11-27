شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة التضامن بشأن تطبيق التأمين الصحى على مستحقى تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، لتوجيه إلى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، بشأن تطبيق التأمين الصحى الشامل على المستحقين معاش تكافل وكرامة بصفة عامة ، على أن تكون الانطلاقة من تطبيقه على مواطنى إمبابة المستحقين للمعاش.

وأضاف الخولى فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الهدف من تلك المبادرة تتمثل فى أن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة من المواطنين البسطاء والفقراء والدليل على ذلك انهم من المستحقين للمعاش حيث أن صرف المعاش تضمن معايير واضحة وثابتة تؤكد ضعف دخلهم المادى ، وبالتالى يجب دمجهم تحت مظلة الدولة التأمينية.