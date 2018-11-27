النائب أحمد إسماعيل: زيارة ولى العهد السعودى للقاهرة تثرى التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية، تأتى فى إطار العلاقات القوية والراسخة بين البلدين، وتصب فى جانب إثراء التعاون المشترك بين مصر والسعودية، الذى شهد طفره كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، موضحا أن زيارة ولى العهد السعودى دائما ما يغلفها الود والتفاهم بين الاشقاء، مما يثرى التعاون المشترك بين البلدين الكبيرين.

وأضاف النائب أحمد إسماعيل فى تصريح لـ" الخليج 365" أن المصير المشترك بين مصر والسعودية كونهما أكبر الدول العربية يتحتم عليها تبادل الزيارات الثنائية بين قيادات البلدين للتشاور فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها الأمة العربية فى الآونة الأخيرة، والتى تحتم على الدول العربية تعضيد وتوطيد العلاقات الثنائية ، وهو ما يتم بصورة مثالية فى العلاقات المصرية السعودية.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة أن تطوير العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب ومجابهة الأخطار التى تحيط بالأمة العربية سيكون على رأس أولويات المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسى وشقيقه ولى العهد السعودى

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، استقبل مساء اليوم الأثنين ، زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية بمطار القاهرة الدولى الذى بدأ زيارة للقاهرة تستمر لمدة يومين.