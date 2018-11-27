وفاة مواطن بإصطدام سيارته بعامود كهرباء في كفردبيان

إنزلقت سيارة على ​طريق كفردبيان​ ​كسروان​ ما أدى إلى إصطدامها بعامود إنارة إلى جانب الطريق حيث اصيب سائقها بجروح خطرة وقد وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ ونقلته إلى ​مستشفى سان جورج​ في ​عجلتون​ وما لبث أن فارق ​الحياة​.

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