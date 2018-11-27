وزير الدفاع التقى رئيس هيئة أركان الدفاع اليوناني وبحث معه علاقات التعاون

إلتقى وزير الدفاع الوطني ​يعقوب رياض الصراف​، رئيس هيئة اركان الدفاع اليوناني الادميرال Evangelos Apostolakis، والوفد المرافق بحضور ​السفير اليوناني​ في ​لبنان​ السفير Francicos Verros، وتمّ التداول في علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في المجال العسكري وموضوع تطوير ​القوات​ البحرية والتدريب.

كما تمّ التطرق إلى عمل ​السفينة​ اليونانية العاملة ضمن القوة البحرية التابعة ل"​اليونيفيل​".

وكان Apostolakis وضع اكليلا من الزهر على النصب التذكاري ل​شهداء الجيش اللبناني​ لدى وصوله الى ​وزارة الدفاع​.