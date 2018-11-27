وزير الدفاع التقى رئيس هيئة أركان الدفاع اليوناني وبحث معه علاقات التعاون

إلتقى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، رئيس هيئة اركان الدفاع اليوناني الادميرال Evangelos Apostolakis، والوفد المرافق بحضور السفير اليوناني في لبنان السفير Francicos Verros، وتمّ التداول في علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في المجال العسكري وموضوع تطوير القوات البحرية والتدريب.
كما تمّ التطرق إلى عمل السفينة اليونانية العاملة ضمن القوة البحرية التابعة ل"اليونيفيل".
وكان Apostolakis وضع اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني لدى وصوله الى وزارة الدفاع.
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