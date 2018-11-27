وهاب دعا لفتح طريق الجبل والا سيتم فتحها بالقوة: الحريري يقود عصابة

دعا رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ تعليقا على قطع طريق الناعمة والجية من قبل انصار تيار "المستقبل"، رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الى سحب الشباب من الطريق، واذا بقيت طريق الجبل مقفلة حتى الصباح سأدعو شباب حزب التوحيد الى فتحها بالقوة، وادعو ​الاجهزة الامنية​ الى فتح الطريق، كما دعا الحريري الى عدم التهويل عليه، معتبرا ان الحريري يقود عصابة لسرقة البلد، وهذه اموالي واموال الناس وانا لا اريده ان يسرق اموالي.

اضاف وهاب في حديث تلفزيوني، "رئيس الحكومة الذي يهرب من درب سفير هو اكثر من "كركوز"، ونحن سنفتح الطريق بالقوة ولن اقول اكثر من ذلك". وطالب الحريري الى كف عن سرقة اموال الناس، ومن لا يستحي لا يدعي الكرامات، ومن يدعي الكرامات لا يمد يده على جيوب الناس، والحريري مستبيح لخزينة الدولة.

واعتبر ان ​قطع الطرقات​ ليست من شيم رئيس الحكومة، ويجب ان يكبر على هذه الامور.