مصادر للانباء: عقدة جديدة ستظهر بعد حل العقدة السنية الا بحال استقرار المناخ الخارجي

استنتجت بعض الاوساط ان رهان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على مبادرات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتكليف من الرئيس ميشال عون لم توفر له الدعم المناسب في وجه إصرار حزب الله وقوى الممانعة الاخرى، بحيث تحولت المشكلة الى عقدة سُنية ـ سُنية، بينما هي في الحقيقة عقدة سياسية لها ابعادها الخارجية والداخلية.
واشارت الاوساط المتابعة لـ"الأنباء" الكويتية، الى ان الدليل على هذا يمكن تبيانه بعد حلّ عقدة توزير واحد من النواب الستة، اذا حلت قريبا، لأن هذه الاوساط واثقة بأن عقدة جديدة ستظهر الا في حال استقرار المناخ الخارجي.
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