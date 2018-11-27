قوى الامن تعمم صورة طفل مفقود من ساحة القبة في طرابلس

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطفل المفقود: - جهاد محمد لاشين (مواليد عام 2006، لبناني). الذي غادر بتاريخ 25/11/2018 منزل ذويه الكائن في محلّة ساحة القبّة - طرابلس، ولم يعد حتى تاريخه.
وأشارت المديرية في بيان لها الى أنه "يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة القبّة في وحدة الدرك الإقليمي على رقم: 385186/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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