افادت غرفة التحكم المروري عن قطع الطريق على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد الناعمة باتجاه صيدا بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين.
وفي المعلومات ان انصار تيار المستقبل قطعوا الطريق تضامنا مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ضد الاهانات التي تعرض لها.
شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الطريق على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد الناعمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .