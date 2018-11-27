افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع الطريق على ​اوتوستراد الجية​ باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد الناعمة باتجاه صيدا بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين.

وفي المعلومات ان انصار ​تيار المستقبل​ قطعوا الطريق تضامنا مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ضد الاهانات التي تعرض لها.