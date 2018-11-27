قناة أميركية: كوشنر طلب تضخيم حجم مبيعات الأسلحة للسعودية

ذكرت شبكة "أي بي سي نيوز" الأميركية أن "صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ومستشاره ​جاريد كوشنر​ طلب تضيخم حجم مبيعات الأسلحة إلى ​السعودية​"، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه المعلومة من مسؤولين أميركيين اثنين حاليين، و3 سابقين في ​البيت الأبيض​، دون أن تسمهم.

وبيّنت أن المسؤولين أكدوا لها أن كوشنر أوعز بتضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ومارس ضغوطا على وزارتي الخارجية والدفاع الأميركتين في هذا الإطار.

وبحسب الشبكة، فإن المسؤولين أشاروا أن وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​، دعم كوشنر في تضخيم حجم المبيعات للسعودية.

وأكد المسؤولون أن الرقم الحقيقي لمبيعات الأسلحة للسعودية لا يتخطى 15 مليار دولار، مشيرين إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع استشارتا كوشنر في كيفية زيادة هذا الرقم.

وأوضحت الشبكة نقلاً عن المسؤولين أن ​الولايات المتحدة​ والسعودية لم تحرزا سوى تقدم بسيط حيال الاتفاقية التي أعلنتا عنها في أيار 2017 والبالغة قيمتها 110 مليار دولار.

وأكدت أن السعودية وقعت على وثائق عرض وقبول لشراء مروحيات ودبابات وسفن وأسلحة بقيمة 14.5 مليار دولار.

وأفادت "أيه بي سي" أنها حصلت على صورة من الصفقة بين البلدين، مشيرة إلى أنها ضعيفة قانونيا.