الخارجية الروسية: نأسف لعرقلة مجلس الأمن جدول الأعمال الذي اقترحناه

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، أن "​روسيا​ تعرب عن أسفها لعرقلة ​مجلس الأمن الدولي​ النظر في جدول الأعمال الذي اقترحته روسيا حول الوضع في مضيق كيرتش والبحر الأسود بعد حصول اضطرابات مع أوكرانيا".

وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".