سيناتور أميركي يتوقع التصويت على وقف الدعم الأميركي للسعودية

ذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية أن "السيناتور الجمهوري ​بوب كوركر​ توقع أن يتم التصويت في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على وقف الدعم الأميركي للسعودية".

ولفت كوركر إلى أن "تصويت مجلس الشيوخ سينهي التورط الأميركي في حرب ​السعودية​ ب​اليمن​".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ووزير الدفاع ​جيمس ماتيس​ سيقدمان إفادة أمام ​مجلس الشيوخ الأميركي​ يوم الأربعاء بشأن آخر التطورات المرتبطة بالسعودية".