سيناتور أميركي يتوقع التصويت على وقف الدعم الأميركي للسعودية

ذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية أن "السيناتور الجمهوري بوب كوركر توقع أن يتم التصويت في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على وقف الدعم الأميركي للسعودية".
ولفت كوركر إلى أن "تصويت مجلس الشيوخ سينهي التورط الأميركي في حرب السعودية باليمن".
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس سيقدمان إفادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء بشأن آخر التطورات المرتبطة بالسعودية".
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