الكرملين: بوتين وميركل يبحثان هاتفيا التوتر في البحر الأسود

أعلن "الكرملين"، في بيان، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحادث الخطير الذي وقع في حوضي بحر آزوف والبحر الأسود بين البحرية الروسية والبحرية الأوكرانية".
وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.
فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".
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