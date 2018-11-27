الكرملين: بوتين وميركل يبحثان هاتفيا التوتر في البحر الأسود

أعلن "​الكرملين​"، في بيان، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث هاتفياً مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ الحادث الخطير الذي وقع في حوضي بحر آزوف والبحر الأسود بين ​البحرية الروسية​ والبحرية الأوكرانية".

وكانت ​روسيا​ قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".