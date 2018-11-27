قضاة سابقون يطالبون رئيس وزراء أستراليا بإنشاء مفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد

ضغوط على رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون لإنشاء مفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - كثف العشرات من القضاة الأستراليين السابقين ضغطهم على رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لتأسيس مفوضية فيدرالية مناهضة للفساد.

يأتي ذلك قبل محاولة من النواب المستقلين لحشد التأييد من أجل تنفيذ الفكرة دون الحاجة إلى دعم الحكومة.

وفي رسالة مفتوحة، قال 32 قاضيا سابقا إن تأسيس مفوضية نزاهة وطنية فيدرالية مطلوب لاستعادة ثقة الشعب الأسترالي في ديمقراطية تلك الدولة.

واستطردت الرسالة: "الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة تقبع في أدنى مستوياتها على مر العصور".

وفسر الموقعون على الرسالة تدني نسبة الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة إلى الشكوك بأن الفساد يتوغل داخل القرارات والممارسات الحكومية.

واستطردت الرسالة الذي تم نشرها أمس الأحد: "الحكومة تتجاهل مطالب المواطنين الداعية إلى مكافحة الفساد بحزم، نطالبكم بتأسيس فوري لمفوضية نزاهة وطنية مستقلة وفعالة".

الرسالة المذكورة جاءت بتنسيق من "معهد أستراليا" الذي تعاون مع خبراء قانونيين مثل أنتوني ويلي، والقاضي السابق بمحكمة فيكتوريا للاستئناف ستيفن تشارلز من أجل تأسيس هيئة فيدرالية مناهضة للفساد.

وتضم قائمة الموقعين على الرسالة جيرارد برينان، كبير قضاة المحكمة العليا السابق، بالإضافة إلى ماري جودرون، أول قاضية أنثى بالمحكمة العليا.