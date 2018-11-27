بيت الزكاة والخيرات يحتفل ذكرى المولد النبوي الشريف

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أقام بيت الزكاة والخيرات لقاء خاصاً ضم الجهاز الوظيفي للبيت ومستشفى الحنان في قاعة المرحوم الحاج أحمد دبوسي بمركز الأنشطة الخيرية ورعاية الأيتام، بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، بحضور المدير الأستاذ كرامي شلق، و عضو الهيئة العليا في البيت الدكتور رأفت ميقاتي رئيس جامعة طرابلس، وحشد من مدراء الأقسام والموظفين. وكانت كلمة الافتتاح للأستاذ شلق رحب بالحضور، مهنئاً بهذه الذكرى العطرة، متحدثاً عن أهمية هذا اليوم العظيم في نفوس المسلمين، وعن عِظَمِ رسالة النبي الخالدة، كما حث الإخوة الموظفين على العمل بسنته صلى الله عليه وسلم ، ثم تلتها كلمة الدكتور الميقاتي تحدث فيها عن خصال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وعن خلقه العظيم وخاصة بين أهل بيته، وطرق تعامله، وأشار إلى أعظم معجزاته، والباقية إلى يومنا هذا، ألا وهي القرأن الكريم، كما أضاء على مشاهدات حيّة تُبَين قيمة هذا الدين العظيم في أيامنا، مستذكراً بعض وقائعها، مذكراً الحضور ضرورة الاقتداء بأخلاق وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الختام تم توزيع بعض منشورات رئيس البيت د. محمد علي ضناوي، وهي عبارة عن كتيب «الفاروق والسيد»، ووصايا للموظفين، ومطبوعات خاصة بالمناسبة. ثم تم توزيع الحلوى على الحضور الكريم.

وكان قد أقيم احتفال بهذه الذكرى العطرة للحاضنات وأمهات الأيتام، وقد تخلل الأحتفال كلمة للأخت عاهدة شفشق من وحي هذه المناسبة، ثم تلتها بعض الابتهالات والمدائح النبوية قامت بها بعض الأخوات اللواتي يواظبن على حضور الدروس الدينية والتوجيهية. وبنهاية الحفل تم تقديم تمور ومياه زمزم على الحضور.