الصحفية أماني أيلا: بتاع الخضار كتب لي رقم تلفونه في قرن (البامية).. شعب ضرب فيوز خلاص

كشفت الصحفية السودانية أماني أيلا عن موقف تعرضت له أثناء شرائها لخضروات من أحد الأسواق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت الكاتبة بصحيفة الأهرام اليوم في تدوينة لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (أشتريت خضار من أسواق العطا خلصت البيع حاسبت على الطماطم والبصل وعايزة أمشي بتاع الخضار مدة لي (قرن بامية).

وتابعت أماني بحسب ما أورد موقع النيلين: (قلت أمكن وقعت من الوزن وعايز يرجعها لي… فتحت له الكيس يرميها فيه لقيته مصر أخذها بيدي وهو بعاين في قرن البامية شلتها عاينت ليها ورب الكعبة لقيته كاتب لي رقم تلفونه في قرن البامية ده).

وختمت الصحفية المعروفة تدوينتها التي وجدت تفاعل كبير من قبل أصدقائها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي: (رقم تلفون في قرن البامية!!؟ شعب ضرب فيوز خلاص).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)