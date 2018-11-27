رئيس تشيكيا: سأبذل جهدي لنقل السفارة للقدس

الخليج 365 | فريق التحرير

قال رئيس جمهورية تشيكيا ميلوس زيمان، أمام الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، إنه سيسعى إلى دفع بلاده إلى نقل سفارتها إلى القدس.

أعرب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، خلال خطاب أمام الكنيست عن تأييده لنقل سفارة بلاده إلى القدس

وزيمان من المؤيدين الأشدّاء لدولة الاحتلال، ويفضّل منذ فترة طويلة نقل سفارة بلاده إلى القدس، إلا أن حكومة تشيكيا قالت إنها تعتزم احترام موقف الاتحاد الأوروبي الموحّد بخصوص هذه القضية.

وصرح زيمان أمام الكنيست الإسرائيلي بالقول: "حسنًا يا أصدقائي، للأسف أنا لست دكتاتورًا، ولكن أعد بأن أبذل كل ما بوسعي"، واتهم دول الاتحاد الأوروبي أنها تتصرف أحيانًا بـ "جُبن" ودعا إلى تضامن غير محدود مع إسرائيل.

وأضاف "قال نتنياهو إن جمهورية تشيكيا هي أفضل صديق لإسرائيل في أوروبا. ولا أعرف لماذا في أوروبا فقط؟".

ومن المقرر أن يفتتح زيمان "بيت تشيكيا" في القدس، والذي يرى فيه قادة إسرائيليون خطوة أولى باتجاه نقل السفارة إلى القدس.