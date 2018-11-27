الإفراج عن شابين اعتقلهما الاحتلال بعد اقتحام ياصيد

الخليج 365 | فريق التحرير

أطلق جيش الاحتلال سراح شابين، بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، أثناء اقتحام قرية ياصيد شمال نابلس، قُبيل منتصف ليلة الثلاثاء، في عملية قالت مصادر محلية إنها هدفت لاعتقال المطارد أشرف نعالوة.

وذكرت المصادر بأن أكثر من 20 آلية إسرائيلية اقتحمت ياصيد، بغطاءٍ من طائرات استطلاع وطائرات تصوير، ثم داهمت منزلاً فارغًا يعيش أصحابه خارج فلسطين، وسط نداءات عبر مكبرات الصوت "أشرف سلم حالك".

وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل في نهاية المطاف الشابين وضاح مشاقي وعادل ظاهر، ثم انسحب من القرية، قبل أن يطلق سراحهما لاحقًا.

يُذكر أن جيش الاحتلال يُطارد منذ أكثر من شهرٍ ونصف الشاب أشرف نعالوة، على خلفية تنفيذه عملية إطلاق نار في مصنع بمستوطنة "بركان، أسفرت عن مصرع مستوطنين وإصابة ثالثة، وقد تم اعتقال والديه وشقيقه وشقيقته، وإصدار قرار بهدم المنزل.