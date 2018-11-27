كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يعرب عن استيائه من الوضع الروسى-الأوكرانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه لا يعجبه ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا بعد يوم من استيلاء طواقم روسية على سفن أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم.

و قال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض "لا يعجبنا ما يحدث في كلتا الحالتين، ونأمل أن يتم تصحيحها"، وأضاف أن القادة الأوروبيين كانوا يعملون على الوضع، وقالط "إنهم غير مبتهجين، نحن نعمل جميعا على ذلك معاً".

وتجاهلت روسيا يوم الإثنين الدعوات الغربية لإطلاق سراح ثلاث سفن بحرية أوكرانية وطواقمها وألقت القبض عليها قرب شبه جزيرة القرم أمس، واتهمت كييف بالتآمر مع حلفائها الغربيين لإثارة صراع.