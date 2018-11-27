كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لسنا سعداء بالصراع بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصراع الذي نشب مؤخراً بين روسيا وأوكرانيا بـ" التطور غير الجيد". وأضاف الرئيس الأمريكي:" نحن لسنا سعداء بهذا على الإطلاق". كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت إن روسيا ارتكبت "انتهاكاً سافراً" للسيادة الأوكرانية عن طريق احتجاز عدة قطع بحرية أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين الجانبين. وأضافت هيلي خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي أن تكرار الأفعال الروسية "الخارجة عن القانون" يجعل من المستحيل بالنسبة للرئيس ترامب تطوير علاقة طبيعية مع موسكو. وتشهد العلاقات بين أوكرانيا وروسيا توتراً على خلفية رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، واصطدامه بإحدى السفن الأوكرانية واحتجازه ثلاث منها، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص. وبررت الاستخبارات الداخلية الروسية احتجاز السفن بانتهاك الحدود.

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لسنا سعداء بالصراع بين روسيا وأوكرانيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .