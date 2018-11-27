كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تمدد إغلاق سفارتها فى الكونغو بسبب تهديدات محتملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، اليوم أنّ الولايات المتحدة ستمدّد إغلاق سفارتها فى جمهورية الكونغو الديمقراطية غداً الثلاثاء بسبب تهديد إرهابى محتمل لمرافق الحكومة الأمريكية فى العاصمة كينشاسا.

وحذّرت الولايات المتحدة أول مرة رعاياها من التهديد يوم السبت وأغلقت السفارة يوم الإثنين، وفي بيان ثان يوم الإثنين، قالت إنّ السفارة ستبقى مغلقة ليوم آخر.

ورفضت السفارة التعليق على الطبيعة الدقيقة للتهديد، وقال لامبرت ميندي المتحدث بإسم حكومة الكونغو، إنّ الولايات المتحدة لم تشاركها أية معلومات.