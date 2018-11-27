كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تفرض القانون العرفى بعد التحذير من غزو برى روسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت أوكرانيا اليوم الإثنين القانون العرفي فى أجزاء من البلاد لمدة 30 يومًا في المناطق الأكثر عرضة لهجوم من روسيا بعد تحذير الرئيس بترو بوروشنكو من التهديد "الخطير للغاية" لغزو بري روسى.

وقال بوروشنكو، إنّ القانون العرفي ضروري لدعم دفاعات أوكرانيا بعد أن استولت روسيا على ثلاث سفن بحرية أوكرانية وأسرت طاقمها أمس الأحد.

ووافق البرلمان على تطبيق قانون الأحكام العرفية بعد أن طمأن بوروشنكو بعض المشرعين المتشككين بأنه لن يتم استخدامه لكبح الحريات المدنية أو تأخير الانتخابات المقررة في العام المقبل.