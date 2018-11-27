كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: القوات الحكومية تستعيد موقعا في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، اليوم الاثنين، السيطرة على موقع تابع لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مدينة الحديدة غربي اليمن.

أفادت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، أن "الميليشيا الحوثية حاولت فجر اليوم التسلل إلى الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة، بغطاء ناري كثيف من أسلحة ثقيلة ومتوسطة استهدفت بعضها مجمع إخوان ثابت الصناعي".

وأضافت "أسكتت القوات مصادر تلك النيران، وتقدمت وحدة من الكتيبة السادسة في اللواء الثاني حراس الجمهورية، لتطهر موقعا للميليشيا في أرضية بشارع صنعاء، ظلت تستخدمه في قصف مجمع إخوان ثابت".