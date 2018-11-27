الأمن الإسباني يحجز ثعابين “محظورة” لدى مواطن سينغالي قادم من المغرب ـ صور ـ

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، بميناء الجزيرة الخضراء من إحباط عملية تهريب ثعابين حية، كانت مخبأة بإحكام داخل أمتعة مواطن سينغالي كان قادما من ميناء طنجة.

وحسب مصادر إعلام إسبانية، فقد أثار خلال عملية التفتيش الروتينية، انتباه الشرطة وجود زواحف داخل الحقائب، ليتم تفتيشها في الحين، حيث تم العثور على زوجين من الثعابين المهربة دون أن تحمل أدنى وثيقة تثبت إستيراد مثل هذا النوع من الحيوانات.

هذا، وتم إعتقال المشتبه فيه، للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بسبب نقل واستيراد حيوانات محمية بدون وثائق، فيما تم نقل الثعابين المحجوزة إلى مركز مختص في تربية الأحياء، حيث تبين أن الثعابين من فصيلة “فيتون ريغيوس وبيثون سيبا”، ذات أصول إفريقية، وخاضعة لإتفاقية التجارة الدولية، المتعلقة بالأنواع المهددة بالإنقراض حيث يمنع الإتجار فيها.