قال السناتور جون كورنين، ثاني أكبر الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، إن وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سيطلعان المجلس الأربعاء على أحدث التطورات المتعلقة بالسعودية.
وقال مسؤول بمجلس الشيوخ إن الجلسة ستعقد الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش).
وعبر الكثير من المشرعين الأمريكيين، ومنهم بعض الجمهوريين، بالإضافة إلى ديمقراطيين، عن قلقهم بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا الشهر الماضي، والحرب في اليمن التي تسببت في واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية إلحاحا في العالم.
شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو وماتيس يطلعان “الشيوخ” الأربعاء على التطورات بشأن السعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .