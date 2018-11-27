بعد عام عن نشر مقال حول الطقس..الداخلية تقاضي بوعشرين والصحافي السليماني

فوجئت جريدة “أخبار اليوم”، بدعوى قضائية، رفعتها ضدها وزارة الداخلية، بتهمة نشر خبر زائف يتعلق بأحوال الطقس.

وتم تحديد أول جلسة لهذه الدعوى يوم 3 دجنبر المقبل، بالمحكمة الزجرية في الدارالبيضاء، حيث ستتم متابعة الصحافي توفيق بوعشرين، بصفته مدير نشر الجريدة حين تم نشر المقال، كما تتابع توفيق السليماني، الصحافي كاتب المقال.

وتوصلت صحيفة “أخبار اليوم”، باستدعاء من النيابة العامة، يوم الجمعة المنصرم، جاء فيها بأن وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، رفع دعوى قضائية ضدها يتهمها بنشر خبر زائف يزعم أن الجريدة نشرته بمقال يوم 29 يناير من السنة الجارية تحت عنوان “دانا تضرب الأطلس المتوسط وأسعار حطب التدفئة تشتعل”.

وتتابع النيابة العامة، مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، بجنحة “القيام بسوء نية بنشر خبر زائف ومستندات مختلقة منسوبة للغير”، ما دام أن المقال قد نشر قبل أن يتم اعتقاله في 23 فبراير، كما تابعت النيابة العامة كذلك الصحافي كاتب المقال توفيق السليماني بتهمة “المشاركة والقيام بسوء نية بنشر خبر زائف”، وذلك طبقاً للمواد 72 و 96 و97 من قانون الصحافة والنشر.

وحسب مصادر إعلامية، لم تصدر وزارة الداخلية، أي بيان حقيقة مباشرة بعد نشر الخبر، وكان يمكن أن تنشره الجريدة على صفحاتها، بدل أن تنتظر نحو سنة لترفع شكاية، ويتم استدعاء الصحافيين مباشرة للجلسة دون المرور بتحقيق كما يتم في بعض القضايا المتعلقة بالنشر، بل الأكثر من ذلك أن مديرية الأرصاد الجوية نفسها لم تكذب المقال الذي اعتمد على تصريح لرئيس مصلحة التواصل بها، الحسين بوعايد.