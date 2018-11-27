بعد تعيين الملك للكراوي.. استكمال تركيبة مجلس المنافسة

بعد تعيين الملك محمد السادس، إدريس الكراوي، رئيسا جديدا لمجلس المنافسة، انطلقت التحضيرات لتعيين باقي أعضاء المجلس، حيث يرتقب أن يناقش مجلس النواب اختيار ممثله في مجلس المنافسة، خلال اجتماع لندوة الرؤساء، يرأسه الحبيب المالكي رئيس المجلس.

وبينما ينتظر أن يختار مجلس المستشارين، بدوره، ممثلا له داخل مجلس إدريس الكراوي، يرجّح أن يجري التوافق بين غرفتي البرلمان ليكون العضوان الجديدان، الممثلان للبرلمان، ينتميان إلى كل من الأغلبية والمعارضة.

ويتكون المجلس، فضلا عن الرئيس والكاتب العام، من 12 عضوا من ذوي الاختصاص، يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة؛ منهم أربعة نواب للرئيس، ومنهم اثنان من القضاة يقترحهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.