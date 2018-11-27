رونار: فخور بمجموعتي وحان الوقت لنعيش مغامرة “الكان” والمنافسة على لقبه

أكد هيرفير رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أن المهم بالنسبة إليه بالفترة الحالية هو التقدم بثباث نحو نهائيات كأس الأمم الإفريقية “كاميرون 2019″، والتي تأهل إليها الأسود قبل إسدال الستار رسميا، على الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وأوضح الناخب الوطني، مساء اليوم الإثنين، على هامش لقاء مع رجال ونساء الإعلام :” أجدد القول بأنني فخور بالعمل مع المجموعة الحالية، ورفقة الطاقم المساعد لي، وجميع مكونات الأسود، والان علينا أن نعيش المغامرة القارية وتقديم الصورة التي تليق بالكرة المغربية بـ “كان 2019” “.

رونار، شدد بان الوقت حان لخوض منافسات “الكان”، والبحث عن تتويج قاري، لأن طموح المجموعة كبير جداً لتحقيق أهداف عديدة خلال المواعيد الرياضية المقبلة.

وعن الأسماء التي يمكن الاعتماد عليها بالعرش القاري، علق رونار قائلاً :” في الفترة الحالية، أتوفر على لاعبين بمستوى كبير، أمامنا 7 أشهر من أجل خوض كآس الأمم الإفريقية، وممكن أن تحدث مجموعة من التغييرات، لذا فلا يمكنني الان تقديم فكرة واضحة عن الترسانة البشرية التي سيتخوض البطولة”.

يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي، قد ضمن تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس الامم الإلإفريقية بكرة القدم، بعد الفوز الهام أمام الكاميرون بالتصفيات، وتعثر مالاوي أمام جزر القمر.