انت الان تتابع تعليق وزير التعليم على «إهانة بسملة» ضحية التنمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٠ م

"بفكر في القصة ليس كمسؤول ولكن أب، وأي تنمر سواء على شكل، أو وزن ضد الطفل، منبوذ والوزارة ضده تمامًا ".. هكذا علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الإساءة للطالبة بسملة من أحد المدرسين. وقال "شوقي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، أنه حريص على استقبال الطالبة في مكتبه حتى لا تتأذى نفسيًا، متابعًا: جب محاربة التنمر، وقرار إيقاف المدرس مش كفاية، وعايزة استقبلها واقولها إنها جميلة .

وأوضح أنه تلقى تفاصيل الواقعة من السيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وتم إبلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف المدرس صاحب الواقعة عن العمل.صباح اليوم الإثنين، قدمت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، اليوم الإثنين، باقة من الزهور إلى الطالبة "بسملة"، وذلك في أثناء زيارتها لمدرسة