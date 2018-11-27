عدلى القيعي: الاختراق في الأهلي تجاوز كل شيء (فيديو)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٤ م
يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الوقت الحالي لا يحتمل مزيدا من الجدل داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن تلك الفترة تحتاج إلى تكاتف الجميع ووحدة الصف، وأن التاريخ سيكون منصفًا في المستقبل لكل من وقف خلف النادي خلال هذه المرحلة. وشدد القيعي، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن البعض يحاول حاليًا تغيير تاريخ النادي الأهلي، بانتهاز فرصة الانشغال بمرارة تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة،
وأشار، إلى أن صفحات السوشيال ميديا المنتمية للنادي تفتقد الآن للوحدة، وسيكتشفون في وقت لاحق أنهم يحققون أهداف المتربصين بالأهلي. وأتم: «سنكتشف لاحقًا أننا جميعًا حققنا أهداف المتربصين بالنادي، ونسينا أن الاختراق تجاوز الإعلام والصحافة ووصل إلى صفحات السوشيال ميديا التي كان للأهلي وجود قوي وموحد
وأتم: «سنكتشف لاحقًا أننا جميعًا حققنا أهداف المتربصين بالنادي، ونسينا أن الاختراق تجاوز الإعلام والصحافة ووصل إلى صفحات السوشيال ميديا التي كان للأهلي وجود قوي وموحد بها».
وشهدت الفترة الماضية، حالة من الغليان لدى جمهور النادي الأهلي، عقب خسارة لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في النهائي، ثم الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي، وهو دفع الجمهور لصب غضبه بقوة على مجلس إدارة النادي، بسبب عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
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