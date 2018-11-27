انت الان تتابع عدلى القيعي: الاختراق في الأهلي تجاوز كل شيء (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٤ م

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الوقت الحالي لا يحتمل مزيدا من الجدل داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن تلك الفترة تحتاج إلى تكاتف الجميع ووحدة الصف، وأن التاريخ سيكون منصفًا في المستقبل لكل من وقف خلف النادي خلال هذه المرحلة. وشدد القيعي، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن البعض يحاول حاليًا تغيير تاريخ النادي الأهلي، بانتهاز فرصة الانشغال بمرارة تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة،

وأشار، إلى أن صفحات السوشيال ميديا المنتمية للنادي تفتقد الآن للوحدة، وسيكتشفون في وقت لاحق أنهم يحققون أهداف المتربصين بالأهلي. وأتم: «سنكتشف لاحقًا أننا جميعًا حققنا أهداف المتربصين بالنادي، ونسينا أن الاختراق تجاوز الإعلام والصحافة ووصل إلى صفحات السوشيال ميديا التي كان للأهلي وجود قوي وموحد