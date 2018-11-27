انت الان تتابع مدرب الجونة: الخسارة بثلاثة أمام الزمالك طبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١٣ م

يرى هشام زكريا، المدير الفني لفريق الجونة، أن خسارة فريقه أمام نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد، طبيعية، خاصة في ظل غيابات 6 من لاعبيه الأساسيين عن اللقاء، بالإضافة إلى أن الهزيمة جاءت أمام الفريق المتصدر لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأشار «زكريا»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، إلى أن فريقه اجتهد لأقصى درجة طوال الـ90 دقيقة، وكان من الممكن أن يخرج بنتيجة أفضل، وخطف هدفا خاصة في الشوط الأول، لكن التوفيق لم يحالفه في النهاية. وأضاف: «الجونة خاض اللقاء وهو يعاني من إصابات عديدة في عناصر مهمة بقوامه الأساسي،