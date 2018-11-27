مدرب الجونة: الخسارة بثلاثة أمام الزمالك طبيعية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١٣ م
يرى هشام زكريا، المدير الفني لفريق الجونة، أن خسارة فريقه أمام نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد، طبيعية، خاصة في ظل غيابات 6 من لاعبيه الأساسيين عن اللقاء، بالإضافة إلى أن الهزيمة جاءت أمام الفريق المتصدر لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وأشار «زكريا»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، إلى أن فريقه اجتهد لأقصى درجة طوال الـ90 دقيقة، وكان من الممكن أن يخرج بنتيجة أفضل، وخطف هدفا خاصة في الشوط الأول، لكن التوفيق لم يحالفه في النهاية. وأضاف: «الجونة خاض اللقاء وهو يعاني من إصابات عديدة في عناصر مهمة بقوامه الأساسي،
وأشار «زكريا»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، إلى أن فريقه اجتهد لأقصى درجة طوال الـ90 دقيقة، وكان من الممكن أن يخرج بنتيجة أفضل، وخطف هدفا خاصة في الشوط الأول، لكن التوفيق لم يحالفه في النهاية.
وأضاف: «الجونة خاض اللقاء وهو يعاني من إصابات عديدة في عناصر مهمة بقوامه الأساسي، وهو ما اضطرنا للاستعانة بـ5 لاعبين من الشباب خلال المباراة، لاحت لنا أكثر من فرصة للتهديف كان أبرزها ركلة الجزاء التي أهدرها أحمد مجدي».
وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بنتيجة 3-صفر في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 32 نقطة يتصدر بهم جدول المسابقة بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.
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