الان تتابع مشايخ القبائل العربية يرفضون دعوة الحمدين باليوم الوطني: من لا خير فيه لأهله لا خير فيه لغيرهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

وجه مشايخ القبائل العربية صفعة قوية مجددا لنظام الحمدين، وأعلنوا ضربهم بدعوة الدوحة لحضور اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الحكم في البلاد، عرض الحائط وعدم الاكتراث بها، ورفضها بصورة جماعية.

وقال المشايخ على حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لسنا أقل من أهلنا وعزوتنا من القبائل الأخرى الذين رفضوا دعوتكم، من يطرد أهله لا يأمن جانبه، أعيدوا أولاً جنسيات شيوخ القبائل الذين سحبتوها منهم ثم أدعونا لمناسباتكم… من لا خير فيه لأهله لا خير فيه لغيرهم.

وأضافوا في رفضهم الجماعي لدعوة الحمدين “عجبا لمن يطرد ويسحب جنسية شيوخ القبائل في بلاده.. ثم يتزلف ويتقرب لشيوخ القبائل في بلاد أخرى.. الشيخ ابن شافي و الشيخ ابن شريم عنوان لغدركم في القبائل.. ومن يفعلها مرة يفعلها ألف مرة، لن نمد أيدينا لمن طعن قبائلنا وأهلنا”.

من جانبه قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، نجل أول وزير خارجية لقطر، بعد أن قاموا بأقسى حملة تهجير بالتاريخ ضد قبيلة قطرية عريقة، يتوهمون قدرتهم على استمالة القبائل. إن كانوا صادقين فليرجعوا جنسيات أهلنا الذين سحبوا جنسياتهم وحرموهم مواطنتهم.