"التعليم": زيادة زمن الإجابة في امتحانات "أولى ثانوي" لطمأنة الطلاب

ياسمين محمد وهاني رجب:

قالت الدكتورة دينا برعي، مستشار وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات، إن الوزارة قررت زيادة الوقت المخصص للإجابة على امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام؛ للتيسير على الطلاب، نظرا لبدء تطبيق التحربة.

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الأزمنة التي وضعتها الوزارة من قبل، تتفق والمعايير العالمية، وتتناسب وعدد أسئلة الامتحانات، خاصة أن الامتحانات الجديدة، عدد أسئلتها أقل كثيرا عن ذي قبل، ولا تستغرق ساعة واحدة للإجابة عليها.

وأوضحت أن الطلاب لا يزالون غير مستوعبين للمنظومة الجديدة؛ لذلك...