ياسمين محمد وهاني رجب:
قالت الدكتورة دينا برعي، مستشار وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات، إن الوزارة قررت زيادة الوقت المخصص للإجابة على امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام؛ للتيسير على الطلاب، نظرا لبدء تطبيق التحربة.
وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الأزمنة التي وضعتها الوزارة من قبل، تتفق والمعايير العالمية، وتتناسب وعدد أسئلة الامتحانات، خاصة أن الامتحانات الجديدة، عدد أسئلتها أقل كثيرا عن ذي قبل، ولا تستغرق ساعة واحدة للإجابة عليها.
وأوضحت أن الطلاب لا يزالون غير مستوعبين للمنظومة الجديدة؛ لذلك...
شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": زيادة زمن الإجابة في امتحانات "أولى ثانوي" لطمأنة الطلاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .