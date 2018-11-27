الراي: حكاية عون عن "أم الصبي" تضمر استعدادا لتوزير أحد النواب السنة

رأت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "حكاية "أم الصبي" التي رواها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ عن سليمان الحكيم أمام زواره نهاية الأسبوع الماضي تضمر بداية استعداد من عون لتوزير أحد النواب السنّة من الموالين لـ "​حزب الله​" أو شخصية تنوب عنهم، من حصة فريقه، ما يعني ضمناً تخليه عن الثلث المعطل، وهو المَخْرَج الذي سيكون رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ مضطراً للقبول به للخروج من مأزق تشكيل الحكومة".

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