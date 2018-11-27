طقس الغد غائم جزئيّاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء الخميس حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة كريت.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً بسحب متوسطة صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم.
الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة .
الخميس: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض في درجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم وتساقط امطار ليل الخميس / الجمعة.
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