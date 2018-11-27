طقس الغد غائم جزئيّاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس مستقر على مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء الخميس حيث يتأثر ​لبنان​ بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة كريت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّاً بسحب متوسطة صباحا مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم.

الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة .

الخميس: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض في درجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم و​تساقط امطار​ ليل الخميس / الجمعة.