براك بعد لقائه الحريري: لبنان هو اللاعب الأساسي في الترويج للاستقرار في المنطقة

أكد رئيس مجلس النواب البلجيكي سيغريد براك عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط انه "لقد كانت لنا محادثات مهمة جدا مع الحريري، كما كانت لنا محادثات مهمة ومختلفة أيضا اليوم مع لاعبين أساسيين آخرين في الحياة السياسية اللبنانية، ولا سيما رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وهو ما أشر لنا إلى التنوع والتعقيد داخل الحياة السياسية اللبنانية. ولكي أكون أكثر واقعية، فإننا تحدثنا بشكل أساسي عن مسألة اللاجئين، ونأمل أن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية في وقت سريع جدا، لأننا نحتاج إلى الاستقرار في المنطقة، ولبنان هو اللاعب الأساسي في الترويج لهذا الاستقرار".
وأوضح براك أنه "في محادثاتنا مع رئيس الوزراء، أكدنا له إرادتنا لمساعدة الحكومة اللبنانية على التعاطي مع مشكلة اللاجئين، ونأمل أن تتشكل هذه الحكومة قريبا، بما يمكنها من القيام بأسرع وقت ممكن بالإصلاحات التي أُقرت في مؤتمر باريس. ونحن سنساعد في ذلك قدر الإمكان".
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