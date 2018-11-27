تلفزيون لبنان: طرح يقضي بتوافق المستقبل وحزب الله على وزير من حصة عون

لفتت أوساط سياسية ل​تلفزيون لبنان​ إلى أن طرحاً جديداً سيتم في اليومين المقبلين يقضي بالتوافق على شخصية سنية تشكل حلقة وصل بين تيار "المستقبل" و"​حزب الله​" على أن تكون من حصة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​.

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