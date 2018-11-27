البرلمان الأوكراني يصوّت على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما

صوّت البرلمان الأوكراني على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يومأً.
وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد أعلن، خلال خطاب متلفز، أن "روسيا رفعت النزاع مع أوكرانيا إلى مستوى جديد بعد أن احتجزت ثلاث سفن أوكرانية".
وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.
فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".
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