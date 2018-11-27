الأسد يقيل محافظ دمشق ويعين محافظا جديدا

أصدر الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مرسوما جمهوريا يقضي بتعيين عين عادل أنور العلبي محافظاً جديداً لمحافظة دمشق وإقالة المحافظ بشر الصبان من منصبه. وكان الرئيس السوري قد أجرى تعديلا وزاريا واسعا شمل ​وزارة الداخلية​ وحقائب أخرى هامة. وأعلنت ​الرئاسة السورية​ أن الأسد أصدر مرسوما بتعديل وزاري شمل 9 حقائب، بينها وزارة الداخلية التي عين لها مسؤولا مدرجا بقائمة عقوبات أميركية.

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