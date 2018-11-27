المعارضة التشادية تهاجم مدينة تازربو الحدودية الليبية

ذكرت قناة "RT" الروسية أن "اشتباكات اندلعت بين القوات المسلحة الليبية وعناصر من المعارضة التشادية في بلدة "تازربو" في الجنوب الشرقي الليبي عند الحدود مع تشاد".

وأوضحت القناة أن المسلحين التشاديين شنوا هجوما على البلدة، قبل أيام، أدى إلى سقوط 9 قتلى في صفوف المدنيين، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن العناصر المهاجمة تنتمي لتنظيم "داعش".

وتركز الهجوم حينها، على مقر شرطة البلدة، كما احتجز المسلحون آمر المركز وبعضا من عناصر الشرطة.