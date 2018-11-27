المالكي يؤكد دعم دول التحالف للتوصل إلى حل سياسي في اليمن

أعلن المتحدث باسم ​التحالف العربي​ في اليمن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، عن "دعم إطلاق ​الإمارات​ و​السعودية​ مبادرة "إمداد" لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أميركي مناصفة بينهما إلى جانب ما تم تقديمه ضمن الخطة الإنسانية لعام 2018 من دعم بمبلغ 250 مليون دولار من الإمارات و السعودية و ​الكويت​".

واعتبر الماكلي أن "هذا الدعم يأتي في الوقت الذي فاقم فيه ​الحوثيون​ المدعومون من ​إيران​ الوضع الإنساني في الداخل اليمني"، مشيراً إلى أن "استمرار دعم دول التحالف للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي و جمع الأطراف اليمنية للمفاوضات القادمة وترحيبها بالمفاوضات التي أعلنت ​الحكومة اليمنية​ الشرعية قبول حضورها في ​السويد​".

وأكد أن "التحالف أصدر 16 تصريحا لسفن متوجهة لموانئ اليمن تحمل مواد أساسية وطبية ونفطية إضافة إلى إصدار 12 تصريحا جويا وأذونات بتوفير الحماية البرية".