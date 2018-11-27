رويترز: بومبيو وماتيس سيقدمان إفادة أمام مجلس الشيوخ حول السعودية

ذكرت وكالة "رويترز" أن السيناتور الجمهوري جون كورنين أكد خلال حديث صحفي، أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس سيقدمان إفادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء بشأن آخر التطورات المرتبطة بالسعودية".
وكان عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين قد أعلنوا أن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يتناسق مع معطيات وكالة الإستخبارات المركزية "سي آي إي" التي تشير إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
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