رويترز: بومبيو وماتيس سيقدمان إفادة أمام مجلس الشيوخ حول السعودية

ذكرت وكالة "رويترز" أن السيناتور الجمهوري جون كورنين أكد خلال حديث صحفي، أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ووزير الدفاع ​جيمس ماتيس​ سيقدمان إفادة أمام ​مجلس الشيوخ الأميركي​ يوم الأربعاء بشأن آخر التطورات المرتبطة ب​السعودية​".

وكان عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين قد أعلنوا أن كلام الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يتناسق مع معطيات وكالة الإستخبارات المركزية "سي آي إي" التي تشير إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".