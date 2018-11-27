البيان الختامي لمؤتمر الوحدة الإسلامية:رفض التطبيع والتسوية مع إسرائيل

أكد مؤتمر الوحدة الإسلامية بدورته الـ 32 في ​طهران​، في بيانه الختامي، أن "​فلسطين​ هي القضية المركزية العادلة للأمة الإسلامية، وأن إسرائيل هي العدو الأول ويجب توجيه كل الطاقات لمقاومتها بكل الأشكال"، داعيا إلى "ضرورة توحيد الصف وإنهاء الصراعات بين البلدان الإسلامية وداخلها عبر تحديد العدو بشكل دقيق".

كما رفض المؤتمر "صفقة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لتصفية القضية وكل أشكال التسوية مع العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى رفض إلغاء حق العودة وتهويد ​القدس​ ونقل عاصمة الكيان المحتل إليها".

وطالب المؤتمر "بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية والعمل على رفع الحصار عن غزة"، كما رفض "كل أنواع التطبيع السياسية والتجارية والثقافية والرياضية مع العدو الإسرائيلي".

وشدد المؤتمر على "ضرورة إنهاء الحرب على ​اليمن​ وفك الحصار ومكافحة المجاعة الجماعية، ودعم الحل السياسي والجنوح إلى السلام عبر الحفاظ على وحدة التراب اليمني".