مظاهرات بتونس ضد زيارة ابن سلمان

نظمت منظمات حقوقية، وقيادات سياسية ليبرالية وإسلامية بتونس، وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للتعبير عن رفضها لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المقررة غدا الثلاثاء .

ورفع مئات المتظاهرين-حسب موقع العربي 21-، شعارات مناهضة لـ”السياسات السعودية في المنطقة بدءا من حرب اليمن، مرورا لحملة الاعتقالات والانتهاكات ضد أصوات معارضة بالداخل، وصولا إلى ضلوع المملكة بجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي”.

وردد المشاركون شعارات من قبيل “يا سلمان يا جزار يا عميل الأميركان”، و”شركاء في العدوان ابن سلمان والأميركان” .

وتخلل الوقفة الاحتجاجية-حسب المصدر ذاته-، عرض مسرحية صامتة، جسدت جرائم محمد بن سلمان والنظام السعودي بالمنطقة، من قتل خاشقجي وقمع حرية التعبير، وصولا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أعلنت صباح اليوم الإثنين عن رفع دعوى قضائية استعجالية ضد زيارة ابن سلمان، واستهجنت في تصريحات لعضو مكتبها التنفيذي سكينة عبد الصمد، الموقف الرسمي التونسي الذي وصفته بالمخزي بسبب قبول الرئيس التونسي استقبال ابن سلمان على أرض “تونس الثورة”.

وخلفت زيارة ابن سلمان غضبا شعبيا عارما عبر الشبكات الإجتماعية وبين أوساط سياسية وحقوقية اعتبرت أن الموقف الرسمي التونسي في موافقته على استقبال ولي العهد السعودي بعد ثبوت تورطه في قتل الصحفي خاشقجي هو إهانة للثورة التونسية وخيانة لمبادئها.